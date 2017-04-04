Bodrumlu turizmcilerden 'Booking.com' kararı sonrası istişare

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki turizm sektörü temsilcileri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından açılan davayla Hollanda'da yerleşik Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasının ardından nelerin yapılabileceği konusunu görüştü.

Booking.com rezervasyon sisteminin Türkiye'de durdurulması nedeniyle Bodrumlu sektör temsilcileri, istişare toplantısı yaptı. Toplantıya, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. 2 saatlik toplantıda, kararın kaldırılması için neler yapılabiliceği, hukuki olarak nasıl bir yol izlenebileceği ve ortak bir yol haritası oluşturulması hedeflendi.

Toplantıda, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Söz alan TÜRSAB Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu 2. Başkanı Şenel Tuncel, TÜRSAB'ın girişiminin doğru olduğu yönünde ifadeler kullanınca, turistik otel tesisi işletmecileri tepki gösterdi. BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, "Türkiye'de dış turizm bitti. Bugün her şey düzelse, yabancı turistin tercih ettiği ülke haline gelmek 5 yıl alacak. TÜRSAB bugüne kadar, hangi otele geldi de 'ben seni satacağım' dedi ve otelcilerde oda vermedi. TÜRSAB'ın bu yaptığı olayı turizm sektörüne bir ihanet olarak görüyorum. Bu toplantının amacı, mahkemenin verdiği ara kararda, yürütmeyi durdurma kararının alınmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için neler yapacağız. 14 Haziran'da görülecek davada, karardan etkilenenler, yani mağdur olarak taraf olmak istiyoruz. Bunun için nasıl bir yol izleyeceğiz. Ayrıca, karardan itibaren yaşadığımız mağduriyetin sorumlusu olarak, noter aracılığıyla TÜRSAB'a ihtar çekilmesini görüştük. Esas mağdurlar olarak bizler takip edersek, diğer sitelerinde kapatılması için yapılacak olan girişimlerin önüne geçmiş oluruz" dedi.

BODER Başkanı Halil Özyurt ise, dernek avukatlarının konuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, yapılacak başvuruların 6 Nisan'a kadar yapılması gerektiğini vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ise seyahat özgürlüğünü kimsenin engelleyemeyeceğini belirterek, "Herkes istediği yere ve otele, istediği uçakla gidebilir. Seyahat acentaları kendilerini yenilemeli, yoksa yok olacaklar. Acenta sahipleri de bunun farkına vardı ki mahkemeye başvuruldu. Kimsenin kimsenin ekmeğiyle oynaması söz konusu olamaz. İlle büyük tur operatörleri ile turist gelecek diye bir şey mi var Yasaklara karşıyız. Turizmci olarak, sizlerle birlikte mücadele etmekten keyif duyarız. Kimsenin yasal hakkıyla ve ekmeğiyle oynamadım. Belediyenin makamı ve meydanları da emrinizdedir. İstediğiniz yere masa koyup, imza toplayabilirsiniz" dedi.

Toplantının sonunda mağdur olan turizmcilerin bireysel olarak, TÜRSAB'a noter aracılığıyla ihtar çekilmesi, Mahkemenin aldığı ara tedbir kararı için yürütmeyi durdurma karının alınmasını sağlamak ve 14 Haziran'da görülecek davaya mağdur olarak taraf olmak için, saat 12.00'ye kadar turizmcilerin BODER avukatlarına hukuki olarak yetki belgesi vermesi kararlaştırıldı.

DHA