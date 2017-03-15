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Sakarya Haberi: Çalınan otomobil yakıldı

Çalınan otomobil yakıldı
16:4515 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Çalınan otomobil yakıldı
Çalınan otomobil yakıldı

SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde çalınan otomobil komşu ilçesi Kandıra'da yakılmış halde bulundu.
Gece, Kaynarca Hatipler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunun önünde park halinde bulunan kaporta ustası Özcan Akbaş'a ait otomobil çalındı. Özcan Akbaş, 54 VF 667 plakalı otomobilinin çalındığını polise bildirdi. Araç bugün Kaynarca'ya komşu olan Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde boş arazide yakılmış halde bulundu. Araçtan geriye demir yığını kalırken, aracın sahibine haber verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

DHA

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