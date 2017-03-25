Çanakkale'de bisiklet turu

ÇANAKKALE Bisiklet Turu, 3 bine yakın sporcunun katılımıyla başladı. Etkinliğin ilk etabı, bugün 5 bin yıllık geçmişe sahip Troia ören yerinde sona erecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çanakkale Bisiklet Turu'nun Troia etabı, bugün saat 10.00'da, Troy Park AVM önünde başladı. Saat 09.30'dan itibaren ülkenin çeşitli illerinden gelen 3 bine yakın bisikletçi, startın verileceği Troy Park AVM önündeki başlangıç noktasında yerini aldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Belediye Başkan Vekili Emine Kardelen'in start vermesiyle etap başladı. Yaklaşık 30 kilometre pedal çevirecek bisikletçiler, Troia ören yerine ulaşacak. Burada gün boyu devam sürecek etkinliklerin ardından ilk etap tamamlanacak.

ŞEHİTLER İÇİN DE PEDAL ÇEVİRECEKLER

Turun ikinci etabı ise yarın saat 09.30'da başlayacak. Şehitler için pedal basacak bisikletçiler Kilitbahir üzerinden, Behramlı, Şahindere üzerinden Şehitler Abidesi'ne ulaşacak. Katılımcıların şehitlikleri ziyaretleri sonrası Behramlı Köyü yolu ile başlangıç noktası Kilitbahir'de sona erecek. Kilitbahir Kalesi önünde katılım madalyası ve katılım belgeleri dağıtımı sonrası Çanakkale Bisiklet Turu sonlanacak.

DHA