Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti
21:1814 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından, Körfez ülkeleri resmî ziyaretinin son durağı olan Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı.

Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Ahmet Demirok ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Katar resmî ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

(lı)

Görüntü Dökümü:

– Havalimanında karşılamadan görüntüler

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar