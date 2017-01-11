Damdan kaçarken yakalandı

ADANA'da adam kaçırma ve zorla alıkoyma suçundan 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 43 yaşındaki Nazım Gökmen, gizlendiği evin damından kaçarken yakalandı. Gökmen, cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahlı çete üyesi Nazım Gökmen'in 2013 yılında karıştığı suç nedeniyle kesinleşmiş 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile arandığını belirledi. Nazım Gökmen'i yakalamak için çalışma başlatan ekipler, hükümlünün merkez Yüreğir İlçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde bir evde saklandığını saptadı. Sabah saatlerinde 3 ekiple Gökmen'in saklandığı eve baskın yapan ekipler, hükümlüye 'teslim ol' çağrısı yaptı. Gökmen, evin damına çıkıp başka bir eve geçmek isterken yakalandı.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından hakkında işlem yapılan Gökmen, cezaevine gönderildi.

DHA