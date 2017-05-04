Denizli'de sağanak yağış yaşamı etkiledi

DENİZLİ'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadılar.

Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış il genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir buçuk saat süren şiddetli yağış sonucu logarların tıkandığı noktalarda küçük göletler oluştu. Trafikte aksaklıklara sebep olan şiddetli yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Denizli İzmir Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Hal Kavşağı Mevkii göle döndü. Su birikintisinin 50 santimetreyi geçtiği yerlerde ise bazı araçlar yolda kaldı. Aşırı yağış sonrası evlerine gidemeyen şoförlere itfaiye ekipleri ve polis yardım etti. İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri su altında kalan birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarında tahliye çalışması başlattı.

DHA