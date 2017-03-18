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Şanlıurfa Haberi: Devrilen otomobilin sürücüsü hakime yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü hakime yaralandı
19:4518 Mart 2017
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Devrilen otomobilin sürücüsü hakime yaralandı
Devrilen otomobilin sürücüsü hakime yaralandı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü olan hakime Sabiha Özkul yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Siverek Adliyesi'nde görev yapan hakime Sabiha Özkul yönetimindeki 41 PN 099 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Özkul, olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özkul, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

DHA

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