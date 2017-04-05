Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

20:205 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün 7 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:" Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün, bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar