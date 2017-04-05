Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün 7 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak, başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:" Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün, bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

DHA