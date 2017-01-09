Diyarbakır merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Dicle Üniversitesinde görevli 3 öğretim üyesi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 29 kişi için gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde 3 öğretim üyesi gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürülürken; toplam 4 ilde 29 kişi için gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında 4 ilde gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

DHA