Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırıyı planlayan zanlı adliyeye sevk edildi (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne, PKK'lı teröristlerin bombalı yüklü araçla yaptıkları ve 3 polisin şehit olduğu, aralarında polislerin de bulunduğu 207 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak bugün adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin sorguları tamamlandı. Savcılık sorguları tamamlanan 3 şüpheli daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mehmet Çamik ve Barzani kod adlı PKK'lı Ferzende Yüksel'in tutuklanmasına karar verirken, bu iki kişiye araç temin ettiği iddia edilen Abdurrahman Özden'i serbest bıraktı.

DHA