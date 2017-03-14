Engelli asansörü engele takıldı

SAMSUN'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlkadım Kampusu önünde Samsun-Sinop karayolunun altından geçen altgeçide 7 ay önce yapılan iki engelli asansörü bir türlü tam anlamıyla faaliyete geçemedi. Asansörlerin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi için çözüm arayışlarından sonuç alınamayınca bu durumdan üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile diğer engelliler mağdur oldu.

OMÜ İlkadım Kampusu'ndeki fakültelerde öğretim gören engelli öğrencilerin yararlanması için kampus önünden geçen Samsun-Sinop karayolunun üzerine engelli asansörü olan bir üst geçit ya da mevcut altgeçide engelli asansörü yapılması istendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 7 ay önce mevcut altgeçide 2 engelli asansörü yapıldı. Ancak, bazı kişilerin benzer asansörleri amaç dışı kullanıp tahrip etmesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, asansörlerin engelli kişiler tarafından kullanımının sağlanması için üniversite güvenliği tarafından kontrol ve işleyişinin yapılmasını istedi. Sözlü yapılan bu talep sonrasında bir sonuç alınamayınca geçen yıl geçen yıl Ekim ayında aynı istek resmi yazı ile OMÜ Rektörlüğü'ne iletildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen bir sonuç alınamadı.

Geçen 7 ay içerisinde altgeçitteki iki engelli asansörü belediye tarafından ara sıra çalıştırılırken çoğunlukla faaliyet veremedi. Engelli asansörlerinin tam anlamıyla faaliyete geçememesi İlkadım Kampusu'ndeki fakültelerde eğitim gören engelli öğrenciler ile altgeçidi kullanan diğer engellileri zor durumda bıraktı.

Geçirdiği kas hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çeken OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gökhan Özcan, kampuste 10'dan fazla engelli öğrenci olduğunu hatırlatırken şöyle dedi:

"Okula gidip- gelmek için bu altgeçidi kullanmak durumundayız. Altgeçide engelli asansörü yapıldığını görünce çok sevindik. Ancak neden bilmiyoruz aktif olarak çalışmıyor. Büyüklerimizden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada bir mağduriyet söz konusu. Aslında engelsiz insanlar için çok basit gibi görülen merdiven inip çıkmak engelli bir kişi için çok zor ve büyük bir olay olabiliyor."

OMÜ Genel Sekreteri Doç.Dr. Menderes Kabadayı, söz konusu alt geçidin kampüs alanı dışında olduğunu ve karayolu altından geçtiğini ifade ederek, "Altgeçit bize ait olmadığı için bizim güvenlik görevlilerimizin kampus alanının 1 metre ötesine bile müdahale etmesi usule aykırı. Müdahil olma şansımız yok. Bu altgeçit ve asansörler kampus alanımız dışında. Burada belediyemizin asansörlerin amaç dışı kullanımı ile ilgili hassasiyetlerini haklı buluyorum. Bu tür asansörlerde maalesef amaç dışı kullanımlar olduğu görüyoruz. Burada bir sıkıntı, bir hassasiyet varsa farklı bir çözüm yolu bulmak için biz de gereken gayreti göstereceğiz."

DHA