Ereğli'de 'Romanların sosyal entegrasyonu' projesi tanıtıldı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde yaşayan Romanlar için hazırlanan, 'Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı'nın tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Türkiye Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Roman derneklerinin temsilcileri, projenin katılımcı kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Belediyesi olarak projenin yürütücüsü olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Uysal, "Proje bedeli olan 120 bin euronun 8 bin eurosunu Ereğli Belediyesi Türk lirası olarak ödedi. Projenin hayat standartlarınızın artması için yararlı olacağına inanıyorum" dedi.

KAYMAKAM: EVLERİ VİLLA GİBİ

Kaymakam Nazım Madenoğlu ise "Ereğli’de yaşayan roman kardeşlerimiz çok şanslı. Burada yaşayan arkadaşların yaşam standardı yüksek. Başka yerde gördüğünüz barakaları, çadırları Ereğli’de göremezsiniz. Burada yaşayanların evleri villa gibi. Elden geldiğince proje yaratarak onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Hasibe Özgümüş, projenin detayları konusunda bilgi verdi. Özgümüş, şunları söyledi:

"Projenin genel amacı; Romanların temel entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesidir. Özel amaçlarımız ise Ereğli’de 16-55 yaş arasına 108 romanın iş bulabilecekleri veya işyeri açabilecek kapasiteye yükseltilmesi, romanlarla roman olmayanlar arasında sosyal entegrasyonu arttırmak, romanlarla roman olmayanlar arasındaki sosyal entegrasyonla romanlara yönelik önyargının azaltılmasına katkıda bulunmaktır. Proje süresi 12 aydır."

DHA