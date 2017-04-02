Ermenistan sandık başında

Ermenistan bugün parlamento seçimleri için sandık başında.

Daha önceden yarı başkanlık rejiminin olduğu, devlet yönetiminde yetkilerin büyük ölçüde cumhurbaşkanına ait olduğu Ermenistan'da iki yıl önce kabul edilen yasayla, ülkenin 2017 yılından itibaren, yetkilerin büyük kısmının parlamentoya ait olduğu parlamenter sisteme geçmesi öngörülüyor. Bugünkü parlamento seçimleri, yetkilerin bu yasaya verilmesinden sonraki ilk parlamento seçimleri olması bakımından önem taşıyor.

Oy verme işlemlerinin yerel saat göre 20.00'ye (TSİ 19.00'a kadar) devam edeceği belirtiliyor.

Seçimde partilerin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5'lik, parti bloklarının ise parlamentoya girebilmek için yüzde 7'lik barajı aşmaları gerekiyor. Seçimde iktidardaki Cumhuriyetçi Parti'nin yanısıra, Özgür Demokratlar, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksütyun) ve Ermenistan Komünist Partisi yarışıyor. Parlamentoya 101 milletvekilinin yanı sıra, azınlıklardan da (Yezidiler, Ruslar, Süryaniler ve Kürtler) en az birer milletvekili seçilecek.

DHA