Eşine kızdı, evini ateşe verdi

TEKİRDAĞ'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlkay Gergin, eve gelmediğini öne sürdüğü eşine sinirlenerek evini ateşe verdi. Yangın, büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İlkay Gergin, evin önüne çıkarak, 'Eşimi getirin. Getirmezseniz evimi yakarım' diye bağırdı. Gergin daha sonra eve girerek eşyaları ateşe verdi. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirince çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağın dar olaması nedeni ile ulaşılması zor olan apartmanın çatı katında çıkan yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Polis, yangın çıkardığı iddia edilen İlkay Gergin'in gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.

DHA