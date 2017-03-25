Evinde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde 72 yaşındaki İbrahim İşler, evinde ölü bulundu. Vücudunda bir yara izi bulunmayan İşler'e otopsi yapılmasına karar verildi.

Almanya'da yaşayan kızı, Turgutlu'nun Şehitler Mahallesi Ünler Sokak'taki evinde yaşayan babası İbrahim İşler'den haber alamayınca, bir yakınlarından gidip kontrol etmesini istedi. Eve giderek zili çalan ailenin yakını, herhangi bir cevap alamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bugün saat 14.30'da eve girdi.

Şeker hastası olan, 5 çocuk babası İbrahim İşler'in yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, ambulans istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İşler'in öldüğü belirlendi. Vücudunda hiç bir yara izine rastlanmayan İşler'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA