Feyzioğlu: Yeni anayasa ile cemaatin yerini iktidar partisi alacak

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasayla mahkemelerin bir siyasi partiye bağlı olacağını öne sürerek, “Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyordu, şimdi onların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alacak” dedi.

Çorum Barosu’nu ziyareti eden TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı, anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni Anayasa sisteminde mahkemelerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanına bağlandığını belirten Feyzioğlu, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanına siyasi parti başkanlığı da veriliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının iki şapkası olacak. Biri devlet başkanı şapkası, diğeri siyasi parti başkanı şapkası olacak. Böylece mahkemelerle ilgili yetki sahibi bir kişi, bir siyasi partinin genel başkanı olacak. Mahkemeler de karar verecek olan hakim bir siyasi partinin genel başkanına bağlı olacak. Bu şu demek, örneğin Çorum’da mahkemedeki davanızın iktidar partisi hangisiyse, onun ilçe başkanlığında çözülmesi demektir. Dün davalar cemaat evlerinde çözülüyor, cemaat ağabeyleri ve ablaları karar veriyordu. Bu paralel devlet düzenine karşıyız demiştik, şimdi abilerin ve ablaların yerini iktidar partisinin ilçe başkanları alırsa yine bir paralel devlet gelmez mi İşte bu yüzde bizim meslektaşlarımız Anayasa değişikliğini yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırı buluyor. Eskiden vatandaş davasının görülmesi için cemaatten takipçi arardı. İktidar partisinden iş takipçisi arayacak. Olan yine vatandaşa oluyor. Dayatmalarla istikrar olmuyor. istikrar olması için milli birlik ve beraberliğimizin korunması lazım” dedi.

'BİZ CUMHURBAŞKANI İSTİYORUZ, PARTİ GENEL BAŞKANI DEĞİL'

Parti genel başkanı olan bir Cumhurbaşkanın tarafsız olamayacağını ve ülkenin bölünmesine yol açacağını ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Partili cumhurbaşkanı sadece kendi tabanını temsil eder, tüm milleti temsil edemez. Bu şekilde halk kendisinden olanlar ve olmayanlar diye parçalara ayrılacak. Biz cumhurbaşkanı istiyoruz, parti genel başkanını altında toplanmak istemiyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde cumhurbaşkanının çağrısı üzerinde tüm vatandaşların alanlarda toplandığını hatırlatan Metin Feyzioğlu “Bir siyasi partinin genel başkanı çağırsaydı gitmezdik. Ama bir cumhurun başı çağırdığında koşa koşa gideriz” dedi.

DHA