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Gaziantep Haberi: Gaziantep’te kumar operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep’te kumar operasyonu: 8 gözaltı

10:264 Nisan 2017
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Gaziantep’te kumar operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep’te kumar operasyonu: 8 gözaltı

GAZİANTEP’te kumar oynatıldığı tespit edilen kahveye baskın yapan polis, 3 tombala makinesi, 88 top, 46 madeni 1 lira, 250 tombala kartı, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 11 fişek ele geçirdi, 8 kişiyi de gözaltına aldı. 
Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukur Mahallesi’ndeki bir kahvede kumar ve uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ruhsatsız faaliyet gösteren kahveye gece yarısı baskın yaptı. Yapılan baskında, işyerinde 7'si kadın 60 kişinin kumar oynadığı tespit edilirken, bu kişilere 13 bin 620 lira idari para cezası uygulandı. İşyerinde 3 tombala makinesi, 88 top, 46 madeni 1 lira, 250 tombala kartı, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi. Polis, kumar oynamaya yer temini ve kumar oynattığı tespit edilen Ö.K. ile S.K., M.B., G.Ö., E.N.Ö., M.S.S., A.K. ve Ö.F.Y.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişi hakkında adli işlemler yapıldı.

DHA

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