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Hakkari Haberi: Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü

Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü

19:335 Nisan 2017
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Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü
Hakkari'de 8 PKK'lı öldürüldü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı grup için bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçaklarının vurduğu bölgede 8 PKK'lı terörist öldürüldü.
Bahar aylarıyla birlikte bölgede başlatılan operasyonlar aralıksız devam ederken, Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nin Çilekli Tepe mevkiinde insansız hava aracı ile 8 kişilik PKK grubu tesbit edildi. Kordinatlarının belirlenmesinin ardından bölgeye hava harekatı düzenlendi.
Savaş uçaklarının vurduğu bölgede 8 terörist öldürüldü. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

DHA

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