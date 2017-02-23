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Hakkari Haberi: Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu
21:2523 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Hakkari'de terör operasyonu
Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ'de, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyesi bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"20.02.2017 günü İ.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarının üzerinde bulunan kıyafet takımı ve 2 adet bu giysilere ait kıyafet üstü,1 adet PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde simgesi bayrak,1 adet palaska tipi kemer ele geçirilmiş, şahıs 22.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

 

DHA

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