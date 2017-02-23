Hakkari'de terör operasyonu

HAKKARİ'de, polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyesi bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"20.02.2017 günü İ.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 3 adet bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarının üzerinde bulunan kıyafet takımı ve 2 adet bu giysilere ait kıyafet üstü,1 adet PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde simgesi bayrak,1 adet palaska tipi kemer ele geçirilmiş, şahıs 22.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

DHA