Hakkari'de yola dev kayalar düştü

HAKKARİ'de yola düşen dev kayalar yolu trafiğe kapattı. Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, buradan geçenlerin dikkatli olması istendi.

Olay, Hakkari-Van Karayolunun 7'nci kilometresindeki Depin Mevkii'nde meydana geldi. Yağışlardan dolayı yumuşayan dağlardan kopan dev kaya parçaları saat 01.00 sıralarında yola düştü. Kayalardan dolayı ulaşıma kapanan yol ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden açıldı. Yetkililer sürücülerin kayalara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

DHA