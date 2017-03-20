Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Van Haberi: Hakkari'de yola dev kayalar düştü

Hakkari'de yola dev kayalar düştü
10:3920 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hakkari'de yola dev kayalar düştü
Hakkari'de yola dev kayalar düştü

HAKKARİ'de yola düşen dev kayalar yolu trafiğe kapattı. Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, buradan geçenlerin dikkatli olması istendi.
Olay, Hakkari-Van Karayolunun 7'nci kilometresindeki Depin Mevkii'nde meydana geldi. Yağışlardan dolayı yumuşayan dağlardan kopan dev kaya parçaları saat 01.00 sıralarında yola düştü. Kayalardan dolayı ulaşıma kapanan yol ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yeniden açıldı. Yetkililer sürücülerin kayalara karşı daha dikkatli olmalarını istedi.

 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar