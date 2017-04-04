Hiçbir Darendeli, kavgaya karışmadı

MALATYA'nın Darende İlçesi Belediye Başkanı Süleyman Eser, Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile Elazığspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından dönüş yolunda iki takım taraftarının dinlenme tesisindeki kavgasına ilçe halkının karışmadığını söyledi.

Türiye 1'inci Ligi takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un sahasının tadilatta olması nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından dönüş yolunda her iki takımın taraftarlarını taşıyan otobüsler, aynı dinlenme tesisine girince kavga çıktı. Olayda biri uzman çavuş olmak üzere, 14 kişi yaralandı. Araya giren jandarma ekipleri, tarafları güçlükle yatıştırdı. Olayın ardından taraftarlar jandarma kontrolünde ilçeden ayrıldı.

'DARENDELİLER OLAYA KARIŞMADI'

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, olaya hiçbir Darendeli vatandaşın kavgaya karışmadığını ifade etti, “Şehirlerarası bir yolda Darende merkezine uzak bir noktada Elazığsporlu taraftarları taşıyan otobüsler bir dinlenme istasyonuna girmişler, arkadan da Malatyasporlu taraftarlar gelince kavga çıkmış. Bunu Elazığsporlu taraftarlar, bizim aleyhimize kullanmaya çalışıyorlar. Bu yapılan çok ayıp” dedi.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMESEYDİ, ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANIRDI

Kavganın yaşandığı akaryakıt istasyonunun sahibi Cemal Korkut ise, "Darendeliler ilçede huzursuzluk oluşturan taraftarlar arasındaki kavgayı kınıyor. İki komşu olan takımın taraftarlarına bu olaylar yakışmadı. Bu gerginlik, güvenlik güçlerinin zamanında gelmesi sonucunda çok üzücü olaylar olmadan önlendi" diye konuştu.

Olaya şahit olan Güdül Mahalle Muhtarı Erdal Çaptuğ, "Elazığsporlu taraftar istasyonda bekliyorlardı. Malatyaspor taraftarlarını taşıyan 4 otobüs de geldi. Taraftarlar birbirine girdi. Asker havaya ateş açtı ama kimse durmadı. Uzman çavuş, başına gelen taş ile yaralandı" dedi.

DHA