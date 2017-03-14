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Son Dakika: Hollanda başbakanından Erdoğan'a yanıt

Hollanda başbakanından Erdoğan'a yanıt
16:3814 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Hollanda başbakanından Erdoğan'a yanıt
Hollanda başbakanından Erdoğan'a yanıt

Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamında Hollanda'yı sorumlu tutan açıklamalarına, "iğrenç bir yalan" diyerek cevap verdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Srebrenitsa katliamıyla ilgili sözlerine cevap verdi. Erdoğan'ın "Biz Hollanda'yı ve Hollandalıları Srebrenitsa katliamından tanırız" sözlerine karşı Rutte, "Bu iğrenç bir tarihsel yalandır," dedi.
Hollanda haber ajansı ANP'nin aktardığına göre Rutte ayrıca, "Erdoğan gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Biz bu seviyeye inmeyeceğiz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve aşırı derecede rahatsız edici," ifadelerini kullandı.

 

DHA

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