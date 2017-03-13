Hollanda Fahri Konsolosluğu önünde eylem

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programlarına izin verilmemesi nedeniyle bir grup Hollanda'nın Antalya Fahri Konsolosluğu önünde eylem yaptı.

Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı'ndaki Hollanda'nın Antalya Fahri Konsolosluğu önünde bir araya gelen Akdeniz Gençlik Federasyonu, Antalya Gençlik ve Dayanışma Platformu, Yeni Dünya Vakfı temsilcileri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programlarına izin verilmemesine tepki gösterdi. Türk bayrakları ve dövizlerle konsolosluk önüne gelen grup adına açıklama yapan Yeni Dünya Vakfı Başkanı Ahmet Söker, düşmanca tavırlarından dolayı Hollanda'yı kınadıklarını söyledi. Hollanda'nın tavrının bu ülkede yaşayan Türklere yönelik bir taciz olduğunu belirten Söker, şöyle dedi:

"Hollanda hükümeti çıkardığı engellerle orada yaşayan yarım milyona yakın vatandaşımızı rehin almaya, en temel demokratik haklarından mahrum bırakmaya çalışmıştır. Yapılan, Hollanda'nın ne kadar aciz ve korkak bir tutum içinde olduğunun göstergesidir. Hiçbir güç Hollanda'daki vatandaşlarımızla aramızdaki hukuki, insani ve gönül bağını koparamayacaktır."

Başkan Söker, Hollanda makamlarının yanlış tutum ve davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini anlatırken, "Bu tutumun iki ülkenin menfaati açısından fayda doğurmayacağını düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki kısa sürede Hollanda, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı takındığı yanlış tutumda döner ve demokratik değerlere sahip bir ülke olmanın gereğini yerine getirir" ifadelerine yer verdi.

Grup açıklamanın ardından 'tekbir' getirerek dağıldı.

DHA