İki savcı ile bir hakime tahliye

İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan iki savcı ile bir hakim, avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalar kapsamında, İzmir'de 67 hakim ve savcı gözaltına alındı. Aralarında 'askeri casusluk' adıyla bilinan gizli bilgi ve belge bulundurma davasına bakan İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Atilla Rahman ile eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak ile Hırant Dink'i öldüren Ogün Samast'ı sorgulayan Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç'in de bulundu birçok hakim ve savcı tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan, İzmir'de görevli cumhuriyet savcıları Mehmet Togay ve Kadir Bakırcı ile idari hakim İshak Karadavut'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluk haline ilişkin İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Avukatların itirazını değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Togay, Bakırcı ve Karadavut'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Hakimler ve savcılar hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.



DHA