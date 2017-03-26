İnce: Bir oy memleketin kaderini değiştirebilir

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ‘hayır’ mitingleri kapsamında Hatay'da partililerine seslendi. İnce, "Bir oy memleketin kaderini değiştirebilir" dedi.

Merkez Antakya İlçesi Emlakbank Evleri alanında toplanan yaklaşık 500 kişiye konuşan Muharrem İnce, 18 yaşındaki gençlerin milletvekili seçilmesine karşı olmadığını ancak, zengin aile çocuklarının 'vekil' olacağını savundu. İnce, "Gençler tabii ki seçilsin. Ama size soruyorum, Antakya’daki gariban işçi Mehmet amcanın çocuğunun milletvekili olacağı mı sanılıyor Kırıkhan’daki çiftçi Ali amcanın çocuğu milletvekili olacağını mı sanıyor Kimler olacak; zengin ailelerin çocukları milletvekili olacak. 18 yaşında zenginlerin çocukları milletvekili olup askerlikten muaf olup 20 milyar maaş alacak, fakirin çocuğu 20 yaşında El-Bab’ta şehit olacak, ben buna 'Hayır' diyorum kardeşim" dedi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerginliğe değinen İnce, "Hollanda diyor ki, 'Gelme, bende seçim var', seçimim olduğu için gelme diyor. Bende şu komşuya diyorum ki şimdi, ‘Akşama sana oturmaya geleceğim', o da diyor ki 'Gelme, kızımı evlendiriyorum ev çok karışık haftaya gelirsin', 'Ne diyorsun sen, o evi başına yıkarım bu akşam geleceğim diyorum’ onun gibi bir şey bu" diye konuştu.

1 OY NE KADAR ÖNEMLİ YALOVA’DA GÖRDÜK

Geçtiğimiz seçimlerde Yalova’da 1 oyun ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirterek 16 Nisan’da herkesi sandıklara gitmeye davet eden Muharrem İnce, "Seçim günü, ‘Benim kızım doğum yaptı yanında olmam lazım, oğlanın tayini çıktı, ben hastayım, zeytinlerin dibini bellemem lazım, şunu bunu yapmam lazım' yok. Bir oyla ne olacağını Yalova seçimlerinde gördünüz mü Hatırlıyor musunuz orada oy için 48 saat sandalyede oturduğumu, demek ki bir oy memleketin kaderini değiştirebilir" dedi.

Muharrem İnce’nin Hatay’daki etkinliğine CHP Hatay Milletvekilleri Birol Ertem, Hilmi Yarayıcı, Mevlüt Dudu, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur ile yaklaşık 500 CHP’li katıldı.

DHA