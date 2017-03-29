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İstanbul Haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
05:3029 Mart 2017
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Şubat tarihinde Başaksehir, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

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