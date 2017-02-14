Kadıköy’den sonra diğer ilçelere de 15 kat sınırı yolda

KADIKÖY'de bina yüksekliklerinin en fazla 15 kat olarak sınırlandırılmasının ardından Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde de benzer bir uygulama için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

15 KAT SINIRLAMASINA GEÇEN YIL KARAR VERİLMİŞTİ

Kadıköy’de bundan sonra en fazla 15 katlı bina yapılmasına yönelik 1/5 bin ölçekli plan değişikliği 12 Şubat 2016'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi tarafından kabul edilmişti. İBB Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda ise uygulamanın 1/bin ölçekli Uygulama İmar Planı’nına da işlenmesine karar verildi. Böylece Kadıköy'de yüksekliğin serbest olduğu alanlarda 15 kattan yüksek bina inşa edilemeyecek. Ancak bu sınırlama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Fikirtepe’yi kapsamıyor. İlerleyen günlerde de yapılacak inşaatlarda da Bakanlık, bu kararı delme yetkisine sahip.

“DİĞER İLÇELERE ÖRNEK OLSUN”

Sınırlama nedeniyle bazı müteahhitlerin tepkisi ile karşılaşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kat sınırlaması kararını olumlu bulduklarını açıklamıştı. İBB Meclisi’nde söz alan CHP’li Meclis üyeleri Ülkü Koçar ve Esin Hacıalioğlu pilot bölge olarak Kadıköy’de başlatılan uygulamanın diğer ilçelere de örnek olması temennisinde bulunarak, devamını beklediklerini dile getirdi.

“DİĞER İLÇELER İÇİN DE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler ise, diğer ilçelerde de yükseklik sınırlaması için İmar Komisyonu’nda çalışma yürütüldüğünü söyleyerek “Şehir Planlama Müdürlüğü ile de görüşerek önümüzdeki günlerde nihai karar verilecektir” açıklamasında bulundu. Bahsi geçen ilçelerin Maltepe, Kartal, Pendik başta olmak üzere Anadolu yakasındaki ilçeler olduğu öğrenildi.

DHA