Kahramanmaraş'ta 6 kişi FETÖ'den tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 5'i kamu personeli 6 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ üyesi ve örgütle bağlantıları olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama da yapıldı. Aralarında eczacı ve öğretmenlerin de olduğu 11 kişiden 6'sı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA