Kahveye ateş açıldı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde otomobille gelen kişiler kahveye kurşun yağdırdı. Kahvenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Olay, dün gece, Tütünçiftlik Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İhsan Güncü'ye ait kahvenin önüne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişiler kurşun yağdırdı. Tabanca ile ateş eden kişiler otomobille kaçtı. Kahvede kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesini aldı. Saldırıda kahvenin camları kırılırken, soruşturma başlatıldı.

DHA