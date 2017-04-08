Konyaaltı sahilinde yunus heyecanı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gidenler yunus sürülerinin sürpriziyle karşılaştı. Biri 8, diğeri 15 bireyden oluştuğu tahmin edilen yunus sürüleri güneşli havada görsel şölen yaşatırken, pek çok kişi bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Konyaaltı sahilinde sabah saatlerinde iki yunus sürüsü görüntülendi. Güneşli havada sahile gidenler, yunus sürülerini görünce büyük heyecan yaşadı. Sahile gelenlerden biyolog Hüseyin Çağlar İnce, kızı Sumru, kız kardeşi Gözen Yeşil ve eşi Barış Yeşil de yunus sürülerinin geçişine şahit oldu. Hüseyin Çağlar İnce ve Barış Yeşil, yunusların denizdeki gösterisini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

8'Lİ VE 15'Lİ İKİ SÜRÜ

Yunus sürülerini görünce çok şaşırdığını belirten Hüseyin Çağlar İnce, o anları şöyle anlattı:

'Sahile inerken tesadüfen yunusları fark ettik, hemen telefonlara sarılıp çekim yaptık. Çünkü yunuslar çok enteresan duygular yaratıyor insanda. Arada çıkıp göründükleri için yıldız kaymasını bekler gibi denize bakıp onları bekledik. Herkes heyecanla yunusları seyretti, kendince çekimler yaptı. Güzel görüntüler oluştu. Yaklaşık 8'li ve 15'li iki ayrı grup gibiydiler. Biraz doğuya gidip sonra açıktan tekrar batıya yöneldiler. Çok güzel hareketleri de vardı. Havada taklalar attılar, daldılar, çıktılar. Boyutları oldukça büyüktü.'

AFALİNA TÜRÜ

Görüntülediklerinin 'afalina' yunus türü olduğunu tahmin ettiğini kaydeden İnce, Türkiye'de 6 yunus türü gözlendiğini söyledi. Afalina türünün en büyük türlerden biri olduğuna değinen Hüseyin Çağlar İnce, 'Dünya denizlerindeki en yaygın tür. Bu tür gösteri merkezlerinde de kullanılıyor. Çok zeki ve kıvrak, algılayabilen bir tür. Tabi bu özelliği onun kaderini kötü etkileyen bir durum. Bu yüzden hapsediliyor ve gösteri merkezlerinde kullanılmasına sebep oluyor. Ama Antalya gibi büyük bir şehrin kıyısında gözlemlemek çok güzel' dedi.

İnce, İstanbul Boğazı'nda da geçen haftalarda yunusları gözleme şansı bulduğunu söyledi. Boğaz'da gördüğü grubun 25'li olduğunu, İstanbullular yunusları sık sık gözlemleme şansı bulduğunu anlatan İnce, 'Daha önce İskenderun, Rize, Samsun'da da gözlemlemiştim. Yeter ki biz doğanın farkında olalım, denize gittiğimizde başka canlıları görebileceğimizin farkında olalım. Ormana gittiğimizde farklı kuş türleri veya sürüngenleri görebiliriz' diye konuştu.

DOĞADABUAN' KİTABI TESADÜF OLDU

Öte yandan yunusları görüntüleyen Hüseyin Çağlar İnce, geçen hafta 'Doğadabuan 'isimli bir kitabı çıktığını da hatırlatarak, kitabının kuş, kelebek, kurbağa, sürüngen ve memeli türleri ile ağaç ve çalılar olmak üzere Türkiye'deki en yaygın canlı türlerini içerdiğini söyledi. İnce, kitabında en yaygın yunus türü olan 'afalina'nın yer aldığını kaydetti.

DHA