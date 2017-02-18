Markette maskeli, silahlı soygun güvenlik kamerasında

ADANA'da girdikleri marketin yazar kasasını 30 saniyede gasp ettiği iddiasıyla Fuat Hüseyin Özfidan ile Umut Ege Tekbaş yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete 15 Ocak'ta silahlı ve yüzü maskeli olarak giren 3 kişi, kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getirdikten sonra kasaya yöneldi. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Üzerine doğrultulan silahları görünce şoka giren Tuğba C., gözyaşı döküp, uzun süre kendine gelemedi. 30 saniye süren silahlı ve pompalı tüfekle gerçekleştirilen soygun marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Soyguncuların olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki işyerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, 3 zanlıdan Fuat Hüseyin Özfidan ile Umut Ege Tekbaş'ı yakaladı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

DHA