May: Ülkedeki terör alarmı devam edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May Londra'daki Parlamento binası önünde meydana gelen saldırının ardından ilk açıklamayı Başbakanlık Ofisi'nde yaptı. May açıklamasında, İngiltere'de bir süredir devam eden yüksek seviyedeki terör alarmının aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Açıklamasında saldırının gerçekleştiği yerin bir tesadüf olmadığını söyleyen May, teröristlerin bütün ulusların, dinlerin ve kültürlerin bir araya gelerek özgürlüğü, demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü kutladıkları başkentin kalbini seçtiklerini ifade etti. May, "Dünyanın en eski parlamentosunun yuvası olan Westminster caddelerine, yerkürenin en uzak köşelerinde yankılanan özgürlük ruhu yer edinmiştir. Parlamentonun temsil ettiği demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi değerler her yerdeki özgür insanların takdirini kazanmıştır. İşte bu nedenle de parlamento bu değerleri reddedenlerin hedefi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"YARIN HER ŞEY NORMALE DÖNECEK"

May, bu değerleri yıkmaya yönelik her türlü şiddet ve terörün başarısızlıkla sonuçlanacağının altını çizere yarın Parlamento'nun her zamanki gibi normal işleyişine geri döneceğini belirtti. Londra'da yaşayanlara da çağrıda bulunan Başbakan May, yarın normal bir güne uyanacaklarını, sokaklarında yürüyeceklerini ve yaşamlarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtertek, "Teröre ödün vermeden hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA