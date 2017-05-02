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Konya Haberi: Mendil satan Suriyeli çocuk, kolundan bıçaklandı

Mendil satan Suriyeli çocuk, kolundan bıçaklandı

15:372 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Mendil satan Suriyeli çocuk, kolundan bıçaklandı
Mendil satan Suriyeli çocuk, kolundan bıçaklandı

KONYA'da Mevlana Müzesi önünde mendil satan Suriyeli 12 yaşındaki İbrahim Mustafa, tanımadığı bir çocuk tarafından kolundan bıçaklandı. Suriyeli yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Mevlana Müzesi önünde meydana geldi. İddiaya göre Mevlana Müzesi etrafında mendil satan Suriye uyruklu İbrahim Mustafa, tanımadığı bir çocuk tarafından sol kolundan bıçaklandı. Yaralanan çocuk çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk polisi olayın şüphelisi çocuğun kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

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