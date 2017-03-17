Minibüsün çarptığı yaya öldü

KONYA'da 64 yaşındaki Mustafa Özyaka, yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Özyaka'ya, Göksal Yılmaz (52) idaresindeki 42 M 8045 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Özyaka, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Özyaka burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Göksal Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA