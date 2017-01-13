Nusaybin'de terör operasyonu: 12 gözaltı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde 29 Kasım 2016 günü öldürülen PKK sorulularından 'Seyit-Reşo' kod adlı teröristin üzerinde çıkan bilgi notlarının incelemeye alınmasının ardından düzenlenen operasyonda, aralarında görevden alınan Belediye Başkanı DBP'li Sara Kaya'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçesi Büyükkardeş Köyünde, 29 Kasım 2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda sözde Mardin Eyalet sorumlusu olduğu tespit edilen 'Seyit-Reşo' kod adlı örgüt mensubuyla birlikte 5 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. 'Seyit-Reşo' kod adlı PKK'lının üzerinden çıkan bilgi notları incelendiği, elde edilen bilgiler doğrultusunda Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünce 5 Ocak 2017'de Abdulkadirpaşa Mahallesinde kazı çalışmalarına başlandığı belirtilen açıktlamada şöyle denildi:

"Kazı çalışmalarının yapıldığı alan çevresinde bulunan sırt çantası içerisinden çıkan notlarda örgütün bölge yönetiminin yazışması olduğu değerlendirilen belge içerisinde isimleri geçen, aralarında eski Nusaybin Belediye Başkanının da olduğu 12 kişi 13 Ocak 2017 günü gözaltına alınmış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

DHA