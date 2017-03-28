Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Otomobilin çarptığı yaya öldü

Otomobilin çarptığı yaya öldü
23:5928 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Otomobilin çarptığı yaya öldü
Otomobilin çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Bilal Narin yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Anadolu Caddesi yönüne giden 21 yaşındaki Ali Kıvrakdal yönetimindeki 35 SS 116 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Narin'e çarptı. Kazada, Bilal Narin yaşamını yitirirken, Kıvrakdal durmayarak olay yerinden kaçtı.
Bilal Narin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Ali Kıvrakdal, bir süre sonra Bayraklı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar