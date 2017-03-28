Otomobilin çarptığı yaya öldü

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 73 yaşındaki Bilal Narin yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Anadolu Caddesi yönüne giden 21 yaşındaki Ali Kıvrakdal yönetimindeki 35 SS 116 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Narin'e çarptı. Kazada, Bilal Narin yaşamını yitirirken, Kıvrakdal durmayarak olay yerinden kaçtı.

Bilal Narin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ali Kıvrakdal, bir süre sonra Bayraklı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

DHA