Pilottan buzlanma kontrolü

Türkiye'nin en büyük hava kapısı olan Atatürk Havalimanı kar yağışı yüzünden felç olurken yolcuların yanı sıra çalışanlarda zor saatler geçiriyor. Atatürk Havalimanı'nın bazı yerlerinde buzdan sarkıtlar oluşurken araçlar apronda ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada bir pilotun kokpit camından çıkarak uçağında ki buzlanmayı kontrol etmesi kameraya yansıdı. Kokpit camından sarkan pilot kontrol ederken uçağına altında bagajları yükleyen çalışanların zorlandığı görüldü. Bagajları taşıyan traktörler bile kar kümelerinin içine girince çıkamadı. Bu arada uçakların köprülerden çıkabilmesi için kar küreme araçları apronda çalıştı. Bilet değişikliği yapmak isteyenlerin oluşturduğu kuyruklar git gide uzarken Türk Hava Yolları yolcularına ikram dağıttı.



DHA