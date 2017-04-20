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Son Dakika: Referandum Alman basınında

Referandum Alman basınında

11:3520 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Referandum Alman basınında
Referandum Alman basınında

Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılan referandum oylamasının yankıları Avrupa basınında devam ediyor.

Fransız hiciv dergisi ‘Charlie Hebdo' da bugünkü Almanya baskısında Erdoğan'ı sihirbaz kıyafeti ile göstererek ‘Türkiye'de bütün otorite Erdoğan'da'  ‘Elveda muhalifler' yazdı.

Alman ‘Die Zeit' gazetesi ise bugünkü sayısında  ‘Tehlikeli İnatlaşma' manşetini kullandı. Gazete haberinde Almanya'da yaşayan Türklerin anayasa değişikliğini destekleyen oylarını eleştirdi. Gazete'nin siyaset sayfasında ‘Yarım Zafer' manşeti altında az farkla kazanılan referandumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı baskı altında tutacağını yazdı.

DHA

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