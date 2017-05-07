'Robiste' harmandalı oynadı

HATAY'ın İskenderun İlçesi'ndeki İskenderun Teknik Üniversitesi'ne (İSTE) eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere alınan 'Robiste' adı verilen insansı (Humanoid) robot, Teknoversite günlerinde harmandalı oyunu ile herkesi etkiledi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İskenderun Kaymakamı Vekili Payas Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, davetliler ve öğrenciler katıldı.

İSTE Merkez kampusunda 3 gün süren 2'nci Teknoversite Günleri'nde eğitim ve araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere alınan 'Robiste' adı verilen robot sahne alarak sunuculuk yaptı. Fıkralar anlatıp, izleyenlerle Türkçe ve İngilizce olarak diyaloga giren Robiste, çayda çıra, horon ve harmandalı oynadı. Robiste'nin dansları büyük alkış aldı.

DHA