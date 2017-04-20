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Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin tavrını değiştirmedi

Rusya, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin tavrını değiştirmedi

18:3620 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Rusya, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin tavrını değiştirmedi
Rusya, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin tavrını değiştirmedi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulma ihtimaline ilişkin tavrını değiştirmediğini bildirdi.

Sokolov gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Statü değişmedi. Rusya Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ilgili telgrafı gönderdi, bunun metni basında yer aldı. Şu anda bu konuya ilişkin ek bir bilgi yok' ifadesini kullandı.

Daha önce Rosaviatsiya'nın Rus havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulabileceğine ilişkin telgraf gönderdiği açıklandı. Bunun sebebi olarak Türkiye'deki sorunlu siyasi durum gösterildi.

DHA

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