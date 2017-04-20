Rusya, Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulmasına ilişkin tavrını değiştirmedi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rusya'nın Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulma ihtimaline ilişkin tavrını değiştirmediğini bildirdi.

Sokolov gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Statü değişmedi. Rusya Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ilgili telgrafı gönderdi, bunun metni basında yer aldı. Şu anda bu konuya ilişkin ek bir bilgi yok' ifadesini kullandı.

Daha önce Rosaviatsiya'nın Rus havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter seferlerinin durdurulabileceğine ilişkin telgraf gönderdiği açıklandı. Bunun sebebi olarak Türkiye'deki sorunlu siyasi durum gösterildi.

DHA