Sahte savcıya dolandırıcılıktan 8 yıl hapis

KAYSERİ’de Hikmet ve Hüsne Soyak çiftini, kendisini savcı olarak tanıtıp dolandıran 20 yaşındaki Halil Kaymak'a 8 yıl hapis, 80 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu dolandırıcı Halil Kaymak, dolandırılan 75 yaşındaki Hikmet ve 66 yaşındaki Hüsne Soyak katıldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen dolandırıcı sanığı Kaymak, "Ben kimseyi dolandırmadım. Beraatimi istiyorum" dedi. 40 Bin TL’sini sahte savcıya kaptıran Hikmet Soyak ise ifadesinde, şöyle konuştu:

"Dolandırıcı evimi arayarak kendisini savcı Orhan Arık olarak tanıttı. Bana, FETÖ terör örgütüne karışmışsın Yurt dışı hesabına para aktarmışın Evinizin etrafı sarıldı. Paranıza el konuldu. Size bir cep telefonu getireceğiz. Görüşmeleri bu telefonla yapacaksın. Bankadan kredi çek dediler. Bunun üzerine 40 Bin TL para çektim. Eve gelip parayı teslim aldıl. Sonrasında dolandırıldığımı anladım. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Aynı gün yakalandı ama bizim para ortada yoktu."

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu dolandırıcı Halil Kaymak’a 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 8 yıl hapis, 80 bin TL para cezası verdi.

DHA