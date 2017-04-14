Şampiyonadan eden hata

ORYANTİRİNGDE Türkiye Şampiyonu olan Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun öğrencilerin okula kayıt tarihleri konusundaki eksik bildirimi nedeniyle İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na gidememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Okul yönetimi ve oryantiring takımı şampiyonaya katılmak için 'İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyoruz' kampanyası başlatıp yetkililerden destek istedi.

Balıkesir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Oryantiring A Genç Kız Takımı, 2016-2017 öğretim yılı etkinlikleri kapsamında geçen 19 Mart'ta Manisa'da yapılan Okullararası Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda birinci oldu. Özge Bozça, Zeynep Ocak, Sümeyra Gökçül, Hilal Arslan ve Melisa Altıncı'dan oluşan şampiyon takım bu başarısıyla 22-28 Nisan tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Ancak Uluslararası Spor Federasyonu (ISF), 'Okul takımının tüm sporcuları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı'nın başından itibaren aynı okula kayıtlı olmalıdır' hükmüne uyulmadığı gerekçesiyle okulun dünya şampiyonasına katılamayacağını bildirdi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2016 tarihinde son güncellemesi yapılan Okul Sporları Faaliyetleri Oryantring Branş Talimatında ISF ile ilgili konuların 10'ncu maddede yayınlandığı, ancak okula kayıt tarihiyle ilgili bilginin belirtilmediği bildirildi. Açıklamada, 'Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun bu önemli hatası sebebiyle mağduriyetimiz oluşmuştur. Takımımızın beş sporcudan Hilal Arslan ve Melisa Altıncı geçen Kasım ayı başında başka okuldan nakil ile gelmişlerdir. En az 4 kişiden oluşması gereken takımımızın 2 oyuncusunun gidememesi durumunda takımı tamamlayan 4'ncü sporcumuzun (Begüm Emlek) bulunmasına rağmen bu durum dikkate alınmamaktadır' denildi.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ve Oryantring takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Okul Sporları Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı'na başvurup, mağduriyetin giderilmesi ve sorunun çözümü için yardım istedi. Change.org'da ve Twitter'da 'İtalya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyoruz' diye kampanya başlatan öğrenciler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, sorunun çözümü için AK Parti Balıkesir milletvekili Kasım Bostan'ın devreye gireceğini söyledi.

DHA