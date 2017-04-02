Senfonik türküler seslendirilecek

ADANA'daki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 'Senfoni ile Türküler' konseri verecek. Türk Halk Müziği sanatçıları Hüseyin Turan ve Sevcan Orhan konserde senfoniye uyarlanan türküleri söyleyecek.

ÇDSO'nun 'Senfoni ile Türküler' konseri, 7 Nisan'da saat 20.00'de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde verilecek. Konserde, ÇDSO sanatçılarıyla birlikte halk müziğinin usta isimleri Hüseyin Turan ve Sevcan Orhan sahneye solist olarak çıkacak. Şef Burak Tüzün'ün yöneteceği konserde, türkülerin senfonik düzenlemeleri seslendirilecek. Herkesi konsere çağıran ÇDSO Müdürü Okan Urşan, "Türküleri genç nesillere de sevdiren Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan'ın solist olarak bulunacağı konserimizde, popüler türkülerin senfonik düzenlemeleri yer alacak. Kaçırılmaması gereken bir konser olacak" dedi.

DHA