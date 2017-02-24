Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda intihar

ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı'nda özel güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Hüsamettin Aydın, havalimanının tuvaletinde silahla intihar etti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı havalimanında tuvalete giren Hüsamettin Aydın, beylik tabancasıyla iddiaya göre kendisine ateş etti. Aydın'ı yerde kanlar içerisinde bulan temizlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüsamettin Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aydın'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA