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Şırnak Haberi: Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı
13:404 Ocak 2017
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Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı
Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde PKK/KCK'lılara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezi ve Pınarbaşı Köyü'nde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emnniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

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