Şırnak'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK'ın İdil İlçesi'nde PKK/KCK'lılara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe merkezi ve Pınarbaşı Köyü'nde operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emnniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA