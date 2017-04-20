Sivas'ta FETÖ'ye 8 gözaltı

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Kentte yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında esnaf ve işadamlarına yönelik olarak operasyon düzenlendi. Bu kapsamda haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 10 kişiden 8'i sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

DHA