Sivas'ta nevruz kutlandı

SİVAS'ta nevruz düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda yakılan ateşin üzerinden atlarken il protokolü ise yumurta tokuşturdu.

Nevruz dolayısıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde program düzenlendi. Programa 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay İlhan Erdoğan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcıları Zihni Yıldızhan ve Yeliz Yıldızhan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve öneminin yapıldığı konuşmanın ardından halk oyunları ekiplerinin gösteri sundu. Daha sonra, Sivas Belediyesi Mehteran Takımı kısa bir konser verdi. Sivas Demirciler Esnaf Odası tarafından temsili demir dövme etkinliği gerçekleştirildi. Programda yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar atladı. Protokol üyeleri ve katılımcılar alanda izci öğrencilerin dağıttığı renkli yumurtaları tokuşturdu. Program, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından katılımcılara etli bulgur pilavı ve ayran ikram edilmesiyle son buldu.

DHA