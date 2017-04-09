Terliği sayesinde sesini duyurunca, kurtarıldı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, yalnız yaşadığı evinde, banyoda düşüp bacağını kıran 68 yaşındaki Şadiye Yerlikaya, terlikle zemine vurup alt kattaki komşunun dikkatini çekmeyi başarınca, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Yerlikaya'nın kırılan bacağı alçıya alındı.

Yalnız yaşayan Şadiye Yerlikaya, bugün saat 03.30 sıralarında, Tuzcumurat Mahallesi Eski Depboy Caddesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evinde, banyoda düşüp, bacağını kırdı. Acı içinde kıvranan ve yerinden hareket edemeyen Yerlikaya, terlikle yere vurup, zemin kattaki komşusunu uyandırıp, dikkatini çekmeyi başardı. Komşununun şüphelenip, dururumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Yerlikaya'nın yaşadığı dairenin kapısının kilitli olması ve anahtarın kapının arkasında takılı olması üzerine içeri giremeyince itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri, 120 kilo olan Şadiye Yerlikaya'yı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yerlikaya'nın kırılan sağ bacağı alçıya alındı.

DHA