Türk Havayolları, ilk Edremit uçuşunu yaptı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), Balıkesir'in Edremit İlçesi'ndeki Koca Seyit Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında direk uçuşlara başladı. 17 Haziran'a kadar haftada 2 gün gerçekleşecek olan seferlere yoğun talep olduğu belirtildi.

Edremit Koca Seyit Havalimanı ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında ilk uçuşunu gerçekleştiren THY'ye ait yolcu uçağının inişi sırasında tören düzenlendi. Törene; Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Ahmet Öztürk, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka katıldı. Uçağın piste indikten sonra aprona girişi sırasında itfaiye araçları tarafından su sıkıldı. Öte yandan, Edremit Körfezi turizmi için büyük önem taşıyan uçuşlar sayesinde, yurt dışından gelecek turistler tek aktarma ile Edremit'e ulaşabilecek.

Bu uçuşların bölge turizmine büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Körfezimiz için çok önemli bir hizmeti kazandırmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uçuşların bölge turizmine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Koca Seyit Havalimanı ile tüm dünyaya açılabileceğiz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka ise, "İstanbul Atatürk Havalimanı ile Edremit Havalimanı arasında başlamış olan Türk Hava Yolları uçuşları, Edremit'in dünyaya açılmasında ciddi bir sorunu çözmüş oldu. Çünkü yurtdışı uçuşların büyük bir bölümü Atatürk Havalimanından yapıldığı için Edremit turizmine ciddi bir potansiyel sağlayacak" şekline konuştu.

'BÜYÜK BİR TALEBİN DE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Seferlerin bölgenin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olacağını söyleyen Türk Hava Yoları Yurtiçi Satış Başkanı Halil İbrahim Polat, "Bölgemizin kalkınmasında, gelişmesinde, inşallah büyük katkıları olacak. Biz rezervasyon sistemlerimize baktığımızda büyük bir talebin de olduğunu görüyoruz. Şu an haftada 2 gün icra edeceğimiz seferlerimize haziranın sonuna doğru da inşallah haftada 7 gün olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA